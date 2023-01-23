『新品 PRADA ナイロン ポーチ 黒 ブラック ストラップ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 04時 56分に出品され03月15日 04時 56分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAは、イタリアの高級ファッションブランドであり、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このポーチは、PRADAのアイコニックなスタイルを体現しています。



【機能性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。ストラップが付いているため、持ち運びが便利です。日常使いや旅行の際にも適しています。



【スタイル】

シンプルでエレガントなデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



- ブランド: PRADA プラダ

- モデル名: MILANO

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ストラップ: あり



新品未使用品です



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 PRADA

ナイロン

ポーチ

黒 ブラック ストラップ付き