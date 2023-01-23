『御影玲王 缶バッジ まとめ売り 70個 痛バ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 16時 10分に出品され04月14日 16時 10分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 缶バッチ70個



ザッカマートA3痛バに組んで使用していました。

持ち出し回数は4回ほどです。



ブルーロック ブルロ

Lets Go Out! おでかけ



傷や汚れは見つけられませんが針が曲がってます。見落としなどあるかもしれません。



神経質な方は購入をお控えください。



痛バを組んだこのままの状態で発送します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>ピンズ・ピンバッジ・缶バッジ 商品の状態: 傷や汚れあり