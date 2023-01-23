『Viewing AphexTwin x RickOwens【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 33分に出品され03月21日 00時 33分に終了予定です。即決価格は38,640円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エレクトロニック・ミュージック界の伝説、Aphex Twinは、その実験的な音楽性と反逆的なスタイルで世界中の若者に愛されています。一方、Rick Owensはファッション界の先鋭として、ミニマルなライン、解体主義的なカッティング、そして前衛的な美学で若者から独自の地位を築いています。



このシューズのデザインには、この2つの強烈なスタイルのシンボルが融合されており、Aphex Twinの音楽に見られる実験性とRick Owens作品の美学を兼ね備えています。

特筆すべき点は、シュータンにNFCチップ技術が組み込まれていることで、軽くタッチするだけでAphex Twinの代表的な音楽が再生され、視覚と聴覚を超えたインタラクティブな体験が可能になることです。この製品は、ファッションカルチャーの媒体でありコミュニケーションツールともなり得ます。この革新的なデザインは発表直後に大きな話題を呼び、多くのトレンドメディアで取り上げられました。



黒と白どっちでもあります、100％本物です

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90s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

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