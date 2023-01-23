『※お譲り先確定※ null トートバッグ マザーズバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 46分に出品され03月22日 08時 46分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年の新作で、web shopで完売しているバッグです。

デザインも気に入っていて届くのを楽しみにしていましたが、容量が大きく用途と合わなかったため出品します。

一度使用しましたが、新品同様です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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