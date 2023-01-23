『新品 CHANEL シャネル CCロゴ レザーベルト 95 ラインストーン 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 10分に出品され04月14日 16時 10分に終了予定です。即決価格は82,368円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シャネルのベルトです。



色 黒 シルバーのラインストーン

サイズ 95センチ 幅2.5 穴4つ



2年前に購入しましたが、使わずに保管しておりました。気に入っておりますが、ライフスタイルが変わり使う機会がありませんのでお譲りいたします。



ご質問等ございましたらコメントにお願い致します。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品 CHANEL

シャネル CCロゴ

レザーベルト 95

ラインストーン 黒