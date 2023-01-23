『SONY NW-A306 ウォークマン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 08分に出品され03月17日 17時 08分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONYのウォークマン NW-A306 ブラック

です。

2024年1月購入です。



ほとんど使用しませんでした。

非常にキレイな状態で、箱や付属品などすべてそろっています。

しっかりと初期化を行っています。



別売のガラスフィルムを貼り付けています。

また、別売の純正シリコンケース

CKM-NWA300BC

もセットにします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし