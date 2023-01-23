『美品✨Sov. ダブスタ テーラードジャケット ALMODO 紺 42 XL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 18時 29分に出品され03月23日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✿ブランド

Sov.

ソブ

DOUBLESTANDARDCLOTHING

ダブルスタンダードクロージング

ダブスタ



✿アイテム

テーラードジャケット ロング フォーマル

ALMODO社製 トルコ 仕事 通勤



✿状態

目立つ汚れなく全体的に綺麗な状態です。



撮影時の光の関係で少し赤っぽく映ってみえる

かもしれませんが、色むらや色褪せは感じられ

ないお品です(*ˊᵕˋ*)



✿サイズ（平置き実寸）

※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。

表記 42／XL相当 大きいサイズ

肩幅：39㎝

身幅：47.5㎝

袖丈：60.5㎝

着丈：81㎝



✿カラー

紺色 ネイビー



✿素材

ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン

タグ参照



✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）





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091838€81 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ソブ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨Sov.

ダブスタ

テーラードジャケット

ALMODO

紺

42

XL