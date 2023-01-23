『THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテン25【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 17時 21分に出品され04月02日 17時 21分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

こちらは、THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテン25になります。

キャンプにて晴れの日に1回使用しましたが、自分には合わなかった為、出品いたします。使用後は自宅にて干し乾燥してから収納しています。

ペグ、スノーアンカーは未使用です。



【商品説明】

耐風性に優れるクロスポール型のドーム構造を採用した、4シーズン＆極地対応のエクスペディションテントです。

フライシートやキャノピー、ポールなど、使用素材全体を見直すことで更なる軽量化と強度を実現。2人が就寝できる広いスペースを確保し、煮炊き調理に欠かせない広い前室と、荷物置きや出入りも可能な後ろ側のサブスペースを設けています。

専用ポールで設営する前室は、左右どちらからでもアクセス可能なデュアルドア仕様。室内結露を少なく抑えるハイ・ローベンチレーション設計。フライシートは黒と黄色のデザインで雪上での視認性を向上しています。

USA企画製品です。



Fabric

＜キャノピー＞40Dリップストップナイロン＜フロア＞70Dナイロンタフタ10,000mm PUコーティング＜フライシート＞40Dナイロン5,000mm シリコン/PUコーティング＜メッシュ＞20Dナイロン

Function

軽量なナイロンを採用／専用ポールを使用した前室／ハイ・ローベンチレーション／スノーアンカー付属／フットプリント付属／USA企画

原産国

中国

Size

ONE SIZE

Weight

総重量：約5.23kg、（インナーテント、フライシート、ポール）：約4.33kg

Color

サミットゴールド

備考

＜収容人数＞2名

＜フロアサイズ＞W218×D137cm

＜フロア面積＞3.00m

＜高さ＞104cm

＜出入口数＞2

＜ポール本数＞5

＜収納サイズ＞Φ18×L61cm



質問等ありましたらコメントよろしくお願いいたします。

またアウトドア用品の中古品になりますのでご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。



最大収容人数···2人 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テント・タープ タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

マウンテン25