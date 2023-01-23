『SEIKO アンティーク 腕時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 46分に出品され03月30日 12時 46分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 父の時計です。

古い時計ですので傷は見られます。

昨年迄使っており、

巻くと動きますが正確性はわかりません。



傷も古い時計ですので見受けられます。

ご使用には時計店でチェックされる事をおすすめします。



画像、説明文をご確認頂き、

ご理解いただける方にお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

アンティーク

腕時計