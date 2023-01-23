『Sikakeyb Castle HM66 (HM Xu)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 17分に出品され03月13日 18時 17分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品特徴

・ラピッドトリガー 0.02mmに対応 デッドゾーン無し

・RGBライト機能あり

・金属プレート、静音構造で優れた打鍵感

・分割スペース対応、66キーで操作性、利便性抜群！ 分割専用キーキャップとスタビライザーも付属

・完成品なので組立不要。届いてすぐに使える



・HMオリジナルデザインの高品質PBTキーキャップ

・ケーブル付属

・60%サイズ Tofu60などのwooting用ケースが使えます

・専用ソフトウェアでキーリマップ、アクチュエーションポイントの調節が可能



輸入品につき箱の汚れ、角潰れなどございます





梱包内容

>HM66 キーボード本体

>ケーブル

>分割スペース用追加スイッチx2

>分割スペース用キーキャップ

>分割スペース用スタビライザー



検索タグ

HM Xu Grain Rain Loong66 ATK68 DrunkDeer wooting 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用