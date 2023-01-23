『希少 セイコー ロードマーベル ロービート 5740B【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 05分に出品され03月17日 23時 05分に終了予定です。即決価格は18,450円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイコー ロードマーベル 5740-8000 1966年10月製造



5740-8000の初期に僅かな期間製造されたロービートの5740Bを搭載した希少なロードマーベル です。



写真のとおり、全体的に傷少なく綺麗です。風防も綺麗です。

文字盤はパールホワイトで、シンプルでアンティーク感のある上品な雰囲気があります。縁に若干傷みがあります。

裏蓋のタツノオトシゴも綺麗です。



素人計測でサイズは横35mm、厚さ10mm、ラグ幅19mm



手巻式の時計で稼働しています。

時間調整可、手巻きの感覚も良好です。



なお、写真のベルトは現行新品のセイコー製本革ベルト未使用品です。



ビンテージ品ですので、新品時の防水性能が維持されているか、ネジ一本にいたるまでオリジナルかは不明です。また写真や文章で表現しきれない傷や凹み変形、見落としなどあるかと思いますので、ご了承ください。写真を良くご覧いただき、不明な点はご質問いただき、現状ご納得の上でご購入お願いします。

#キングセイコー

#グランドセイコー

#セイコークラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 希少 セイコー ロードマーベル

ロービート 5740B