『当時モノ メンズビギ スタジャン 袖レザー 刺繍 ワッペン 袖切替 中綿 両面【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 28分に出品され03月14日 20時 28分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MENS BIGI メンズビギ MENS BIGI

1988年モデル 復刻 元ネタ 希少 ビンテージ

vintage ヴィンテージ archive アーカイブ

DCブランド レタード アーチロゴ



スタジャン スタジアムジャンパー



今年復刻されているデザインの当時の物です。

復刻物が8万近くするのでそれなら当時物の方が…と個人的には思います。

ブラック基調にレッドが入っていて良いアクセントかつシックなデザインになっています。

レザー部は黒に近い濃茶です。

厚手のメルトンとレザー、中綿仕様のため高級感あります。



今っぽい短丈シルエットで着こなしやすくサイズ感もちょうど良いサイズです。

当時買えなかった方にも若い方にも、女性にも幅広い方が着こなせるかと思います。



古い物のため、多少の使用感はありますが年式を考えると綺麗な部類かと思います。

ワッペンの白基調部分に経年褪せがありますが、メルトンに生地、レザー、リブ生地はかなり綺麗です。

袖レザーは勿論もちもちです。



実家にあった物です。

畳んで発送いたしますご了承ください。



サイズ3



寸法

着丈59

身幅60

肩幅53

袖丈55





カラー 黒系 ブラック 赤

素材 ウール レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メンズビギ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 当時モノ

メンズビギ

スタジャン

袖レザー

刺繍

ワッペン

袖切替

中綿

両面