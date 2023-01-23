『未開封 Bose QuietComfort Ultra 全ワイヤレスヘッドホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 01時 34分に出品され04月03日 01時 34分に終了予定です。即決価格は17,862円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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H653

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングヘッドホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 サンドストーン

JAN:4969929259561

商品モデル番号 ‎880066-0300



新品未開封です。

即購入OK！



●静寂と臨場感、BOSE史上最高ヘッドホン

●世界最高クラスのオーバーイヤーノイズキャンセリングヘッドホン

●クリアで自然な通話音声

●ワンランク上のデザイン&贅沢な快適さ

●Bluetoothワイヤレスヘッドホン

●長時間の再生に対応

●かんたん操作で音楽の世界へ



#BOSE #ノイズキャンセリングヘッドホン

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あらかじめご了承ください。

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ご理解頂ける方のみご購入お願い致します 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用