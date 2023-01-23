『デッド 新品 ファイブブラザー 70s80s ヘビネル usa製 希少 ブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 17分に出品され03月05日 23時 17分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970s～ DEAD STOCK FIVEBROTHER HEAVY FLANNEL SHIRT

DEAD STOCK

MADE IN U.S.A.

LARGE 16-16 1/2 TALLMAN

100% COTTON

希少なデッドストック。TALLMANサイズ、フロントポケットはフラップ付。オールド感のある色目がかっこいいですね。近年よりニーズも高まっていますし、このコンディションから着用頂けるチャンスも少ないと思います。この機会に是非ご検討ください。



サイズ LARGE 16-16 1/2 TALLMAN



実寸 着丈 84cm / 肩幅 52cm / 身幅 62cm / 袖丈 69cm



素材 100% COTTON



状態 新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ファイブブラザー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ デッド

新品

ファイブブラザー

70s80s

ヘビネル

usa製

希少

ブルー