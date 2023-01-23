『✨注目✨STEFANOMANO ステファノマーノ ショルダーバッグ ハンドバック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 07分に出品され04月14日 01時 07分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #お洒落で可愛い一点物！



古着屋スイーツ姫の洋服、靴、バッグなどの

ほとんどがused古着・中古品となります。

ご理解の上、ご購入お願いいたしますm(._.)m



参考価格

¥ ？



☘️

中古品です。使用感あります。目立った汚れキズはありません。

イタリア製。ハンドバックとショルダーバッグの2way

画像確認のみでご納得された方のみの

ご購入お願いしますm(_ _)m



古着ですので多少の汚れ、色移り、破れ、シワ、毛玉などあるかもしれません。



検品、採寸など素人目ですので多少の見落としや誤差はご了承ください。





☘️発送に関して

基本ポスト投函にて発送いたします。

60サイズ以上は宅配便になります。

コンパクトにするので、発送で起こる多少のシワなどはご了承ください。

※北海道、沖縄、離島などの場所はポスト投函よりご到着まで7日ぐらいかかるかもしれません。



☘️サイズ:約縦23㎝×横28㎝（平置き）マチ約9㎝

☘️カラー:ブラウン



※色などは出品者の主観によるものになります。

サイズの計測は多少の誤差はあります。





#お洒落で可愛い一点物！

























NO.0078

#AKH113 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステファノマーノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨注目✨STEFANOMANO

ステファノマーノ

ショルダーバッグ

ハンドバック