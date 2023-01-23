『IBIZA クロコダイル・オーストリッチパッチワークハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 46分に出品され03月17日 08時 46分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 IBIZAのクロコダイル・オーストリッチパッチワークハンドバッグです。IBIZAは日本の高級バッグブランドとして知られ、そのデザインと品質の高さで多くのファンを魅了しています。特に、独自のパッチワークデザインと高品質な素材の使用が特徴で、一つひとつが丁寧に作られた逸品です。



このハンドバッグは、クロコダイル、オーストリッチ、牛革を使用した豪華なパッチワークが特徴です。マルチカラーのデザインが華やかで、持つだけでコーディネートのアクセントになります。サイズは縦約29cm、横約20cm、マチ約7cmで、重さは約460gと軽量です。バッグの開閉はファスナー仕様で、セキュリティ面でも安心です。



カジュアルな装いにはもちろん、シンプルなドレスやビジネススタイルにも合わせやすく、一年中活躍するアイテムです。特に、モノトーンのコーディネートに合わせると、バッグのカラフルなパッチワークが際立ち、よりスタイリッシュな印象を与えます。



商品の状態は目立った傷や汚れもなく、とても良好です。中古品ですので、写真に写らない小さな傷などがある場合もございます。購入前に写真をよく確認いただき、ご納得の上での購入をお願いいたします。質問等ございましたら、お気軽にコメントください。



For international buyers: This elegant multi-color patchwork handbag by IBIZA, featuring crocodile, ostrich, and cowhide leather, adds a touch of luxury and sophistication to any outfit. Dont miss out on this unique piece!



#IBIZA #クロコダイルバッグ #オーストリッチバッグ #パッチワークバッグ #マルチカラーバッグ #エレガントバッグ #高級バッグ #ファッション #中古品 #日本ブランド #高品質 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ IBIZA クロコダイル・オーストリッチパッチワークハンドバッグ