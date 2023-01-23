『アリファ ボア バッグ ジャンニキャリーニ GIANNI CHIARINI【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 41分に出品され03月16日 07時 41分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数回使用



Sサイズ



横 約21cm

縦 約15cm

マチ 約8cm



ジャンニキャリーニ

2way ショルダーバッグ

ボア ファー

イタリア

GIANNI CHIARINI アリファ alifa



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンニキャリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

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