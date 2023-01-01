『程度良好 90s XL USA製 チャンピオン リバースウィーブ 薄紫三段ラバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 04時 02分に出品され03月23日 04時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1990sアメリカ製。グレーベースに薄紫ラバープリント。

サイズX-LARGE



プリントに多少スレ。首周りに一か所小さな擦り切れ。所々に目立たない程度の小さな薄いシミ。

全体的に多少の使用感はありますが、着用に支障があるような汚れやダメージ等はございません。

袖先の擦り切れダメージも無く、袖のCマークもしっかり着いています。

全体的にはコンディション良好です。



ビンテージに慣れている方であればまだまだ使っていただけます。

出品につき丁寧に洗濯済みです。非喫煙環境。ペットもおりません。



※念のため画像をよくご覧になってください。



着丈67cm 身幅60cm 肩幅51cm 袖丈63cm



ビンテージや中古衣類にご理解のある方のみでお願いいたします。

神経質な方はご遠慮ください。









champion

reverse weave

vintage

made in usa

ビンテージ

ヴィンテージ

リバースウイーブ

トリコタグ

カレッジ

アメカジ

アメリカ製

スウェット

トレーナー

ビンテージチャンピオン

90年代

1990年代

刺繍タグ





柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...グレー

袖丈...長袖

特徴...リバースウィーブ(reverse weave)、USA製(アメリカ製)、90s(90年代) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 程度良好

90s

XL

USA製

チャンピオン

リバースウィーブ

薄紫三段ラバー