『TUMI 「エクスペディション」バックパック ALPHA BRAVO【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 20分に出品され03月11日 01時 20分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



海外アウトレットより個人輸入のTUMIのバックパック。



スタイル番号： 1466911041

スタイル: 0232719D



サイズ

高さ: 53.5cm

幅: 32cm

奥行: 19cm



素材

バリスティックナイロン/ポリエステル/ポリウレタン/牛革



収納可能なPCサイズ

最大17インチまで



内装

内部に別売りのモジュラー型アクセサリーなどを取り付け出来るデイジーチェーンループ

カードポケット×2（フロントファスナーポケット内）

オープンポケット x 1（フロントファスナーポケット内）

メディアポケット x 2（メインコンパートメント内）

メッシュファスナーポケット x 1（メインコンパートメント内）

パッドで保護されたタブレットポケット（背面ファスナーポケット内）

キーリーシュ

ペンホルダー



外装

Fidlock?社製のマグネット内蔵スピードクリップを採用したフロントのフラップ開閉

ファスナー開閉のメインコンパートメント

ファスナーで開閉するパッドで保護された背面のPC用コンパートメント（17インチPCに対応）

長さ調節可能なウェストストラップ

長さ調節可能なショルダーストラップ

長さ調節可能で取り外し可能なチェストストラップ.......



※出品商品は並行輸入品で、正規店での購入品ではありません。正規店と同様のクオリティをご希望の方のご購入はお控え下さい。

未使用品ではありますが、あくまでも一度人の手に渡った中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします。ご納得の上でご購入お願い致します。



ヤマト宅急便で発送予定です、宜しく御願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

「エクスペディション」バックパック

ALPHA

BRAVO