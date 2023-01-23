『woofy⭐️5弦ベース basses Poodle5 RED PJ コスパ最高【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 23時 14分に出品され04月11日 23時 14分に終了予定です。即決価格は17,820円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
TUNE / TWB-5 Ash ホワイト 超美品！！5弦ベース
¥ 94500
【ほぼ美品】CB-60XL BASS ローランド ベースアンプ
¥ 17940
Dingwall 5弦 たくみん様
¥ 121440
Hartke BASS ATTACK
¥ 9360
PhotoGenic プレベ エレキベース マッチングヘッド フォトジェニック
¥ 10140
VITAL AUDIO R8 パワーサプライ
¥ 10140
Bacchus バッカス GLAY JIROモデル エレキベース
¥ 21381
Ibanez SDGR SR500-BM ベース
¥ 21528
HOFNER B-BASS HI-SERIES ヘフナー バイオリン ベース
¥ 22500
【ネオン様専用】BOSS BC-1X ベースコンプレッサー【箱有り】
¥ 11500
BACCHUSレフティ ジャズベース キャンディーアップルレッド
¥ 10530
フェンダーエレキベース テレキャスタータイプ
¥ 121095
HISTORY CZ-BJ4/R
¥ 16692
PHIL JONES BASS CUB BG-100 ベースアンプ
¥ 18480
[フェンダー]フェンダーメキシコDeluxe Active Jazz Bass
¥ 44500
プロ定番 AMPEG SVT-350H メンテナンス済 完動品 ②
¥ 17741
Darkglass B7K Ultra v2 with Aux In
¥ 21060
Inner Bamboo Bass B-II 初期 ブラスプレート
¥ 24840
落札価格17820円
53 入札履歴
終了
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