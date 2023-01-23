『woofy⭐️5弦ベース basses Poodle5 RED PJ コスパ最高【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 23時 14分に出品され04月11日 23時 14分に終了予定です。即決価格は17,820円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 woofy⭐️5弦ベース basses Poodle5 RED PJ コスパ最高



Squier by Fenderのソフトケース付属です。



指板清掃/保湿

全体をクリーニング



アンプに繋いで各音出し確認済みです。



重さ4キロほど



Geek in box のオリジナルブランドwoofy bassesの Poodle5 Blackです。PJ仕様の5弦ベースです。



Woofy BassesのPoodle5は、5弦ベースで、コストパフォーマンスに優れたモデルとして人気があります。主な特徴は以下の通りです。



品質の高いパーツ: 中国で製造されていますが、Belden製の配線やSwitchcraftのジャックなど、耐久性の高い部品が使われています。また、出荷前には日本の技術者が最終調整を行い、良好なプレイアビリティを確保しています ￼。



音の多様性: PJピックアップ構成により、幅広い音作りが可能です。フロントピックアップでは、太くて弾むような低音が得られ、リアピックアップでは、ミッドの強い存在感のあるサウンドを提供します ￼。



このように、Poodle5は、手頃な価格ながらも高品質のパーツとプロによる調整を特徴とし、幅広いプレイヤーに適したベースとなっています。



＊素人検品のため微量なガリ/接種不良は見落としている場合がございますので予めご容赦ください



ネックの反り、フレットの減り具合につきましては目視でご確認いただけるよう画像をご用意しております



【梱包】

プチプチなどに包んでの梱包を行います。また、リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。





【注意事項】



※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。





※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。





※受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。





※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。



画像をご確認の上、ご購入下さい。



※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。



※専用や取り置きは行っておりません。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし