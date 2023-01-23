『アントニアズ フラワーズ オードトワレ レイジースーザン 50ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 52分に出品され03月28日 05時 52分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

Antonias FlowersのEast Hamptonは、女性用のオードトワレです。



このお品は廃盤となっておりますので希少です。





【香りの特徴】

この香水は、フレッシュで華やかな香りが特徴です。



【パッケージ】

エレガントなデザインのボトルと、上品なゴールドのパッケージが魅力的です。贈り物にも最適です。



- ブランド: Antonias Flowers

- 商品名: East Hampton

- 容量: 50ml

- タイプ: オードトワレ

- 原産国: アメリカ



冷暗所で大事に保管しておりました。



残量は写真でご確認ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アントニアフラワーズ