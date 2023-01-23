『BGVP DX7 フラッグシップ チューナブル フラット ヘッド イヤホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 35分に出品され03月11日 11時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BGVP DX7 イントラコンカイヤホンのフラッグシップ モデルになります。

本来の値段は16500円相当になります。

【参考サイト】

https://shenzhenaudio.com/products/bgvp-dx7-14-2mm-dynamic-driver-in-ear-headphone



1枚目写真にある様に

とある事情で2つ入手してしまった為に

一つ未開封品を出品します。

中身の写真は自分用に開封して撮影しました。

使用した感じ

私は先代のDX6やFiioのFF5等も所有愛用してますが

フィルター機能のおかげで

DX6の正統進化な音に出来たり

FF5に近いモニター的な音に出来たりして

とても良い商品だと思います。



勿論、お届けするのは新品未開封品の方です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用