『茶道具 棗 鈴木光入 ぶりぶり蒔絵平棗【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 07時 01分に出品され03月27日 07時 01分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
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落札価格12675円
816 入札履歴
終了
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