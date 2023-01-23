『茶道具 棗 鈴木光入 ぶりぶり蒔絵平棗【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 07時 01分に出品され03月27日 07時 01分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高さ約6.3センチ 径約8.6センチ

京の名工 鈴木光入の作

蓋面に根引の松、蓋裏に丁寧なぶりぶり蒔絵を施した棗です。

目立つ傷や汚れ等は無く、綺麗な状態です。

共箱は僅かなヤケ等見受けられます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし