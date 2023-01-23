『SENNHEISER MOMENTUM wireless 4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 12時 02分に出品され04月03日 12時 02分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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あまり使わなかったので、出品します。



動作問題ありません。

付属品は写真のとおりです。



中古品ですので、ご理解頂きご検討をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり