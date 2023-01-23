『epa エパ half zip boa ハーフジップボア グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 10時 27分に出品され03月21日 10時 27分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 epa エパ



half zip boa

ハーフジップボア



グレー



他のアウターもあり、

なかなか着る機会がなかった為

お譲りします。



とても可愛いので

迷っている為、削除の可能性も

ご了承ください。



とても軽くて暖かいです。





数回着用の中古品

自宅保管とご了承ください。

※細かなことが気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ epa

エパ half

zip

boa

ハーフジップボア グレー