『tascam porta 05 HS カセットMTR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 50分に出品され03月30日 16時 50分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 tascam porta 05 HS

カセットMTRです。



付属品は純正のACアダプター。

一緒に保管していた未使用ハイポジションテープを1本お付けします。



5年ほど前に整備済み中古品を購入して数回使用。

その後、保管しておりました。

ピンチローラーとヘッドの清掃、ヘッド消磁、全体を拭き掃除しました。



出品するにあたって、ひと通り動作する事を確認いたしました。



4つのトラック録音、再生、ミックスできました。

テープ動作、録音再生早送り戻し停止一時停止、動作します。

レベルメーター、各ノブ、フェーダースイッチ、動作しました。ガリは気付きませんでした。



側面の「REMOTE PUNCH IN/OUT」端子のみ、使い方が分からないためテストしていません。



古いものですのでスレ傷汚れがあります。

現時点で動いてはおりますが、中古、骨董品である事をご理解いただきますよう、お願いいたします。

プロフィールも合わせてご一読ください。



HS(ハイスピード)モデルです。

通常の倍の速さでテープを回転させる事で、通常モデルより高音質を謳ったモデルとなります。

ですので、通常速度の機械で録音済みのテープを再生する用途には使えません。

60分テープを使うと15分のマルチトラック録音ができます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: タスカム