『CASIO G-SHOCK BABY-G ベビージーBGA-2510-2AJF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 20時 14分に出品され03月29日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 価格交渉歓迎 即購入大歓迎

中古品の為細かな傷や塗装の剥がれがある場合があります。

ので、写真にて確認お願いします。



おもちゃを中心に出品しています。

適正価格での販売を心掛けていますので

過剰な値引きはお断りします。



こちらの商品は動作確認済みになります。

すべての動作品を保証するものではありません。

確認できる範囲なので気になる点はコメントください。

プチプチに包んで発送させていただきます。

段ボールをご希望の方は＋110円で対応致します。

質量：37g

ケース・ベゼル材質：樹脂

バンド：樹脂バンド

構造：耐衝撃構造(ショックレジスト)

防水性：10気圧防水

時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6

使用電源・電池寿命：タフソーラー(ソーラー充電システム)



【時計機能】

ワールドタイム

ストップウオッチ

タイマー

時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報

ダブルLEDライト：文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替付き)

ライトカラー：LED ホワイト

フルオートカレンダー

操作音ON/OFF切替機能

パワーセービング機能

バッテリーインジケーター表示

12/24時間制表示切替

針退避機能

#大樹のセット販売可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベビージー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ CASIO

G-SHOCK

BABY-G

ベビージーBGA-2510-2AJF