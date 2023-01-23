『美品 ワイスリー ヨウジヤマモト アディダス トラックジャケット ニット切り替え【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 06時 52分に出品され04月13日 06時 52分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品



Y-3 ワイスリー ヨウジヤマモト YojiYamamoto adidas アディダス サイズL トラックジャケット ジップアップ 総柄 ニット ブルゾン



■状態



目立つスレや汚れなく、綺麗です。

ご満足いただけると思います。

写真をできるだけ載せましたので、すべてご確認ください。



※中古品なので、多少の細かい見落としはご了承ください。

ただ、写真に記載のない明らかな大きなダメージがあった場合は、返品対応いたします。



■サイズ 表記→L



総丈 77.5cm

肩幅 48.5cm

袖丈 65.5cm

身幅 61c



※多少の誤差はあります。



■カラー : カーキ ブラック 黒



■素材 : ポリエステル アクリル ウール



■ 購入先



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



管理番号1013.6600.11500.7-8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワイスリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

ワイスリー

ヨウジヤマモト

アディダス

トラックジャケット

ニット切り替え