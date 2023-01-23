『archive/Gimmick denim /ギミックジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 12時 43分に出品され04月06日 12時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マルチポケットのデニムジャケットになります。



【サイズ】表記なし

着丈：約64cm

身幅：約49cm

袖丈：約50cm

※全て平置きでの採寸になります。



【素材】

-

恐らくですがコットンです。



【状態】

全体的に汚れなし



※発送前の検品は致しますが、古着ですので、思わぬ場所に傷や汚れの見落としの可能性が御座います。その点ご理解頂ける方のみご購入下さい。



【その他】

・画像追加等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい。



その他、アメリカ古着、ユーロ古着の出品も行っております



Y2k 90s 80s 70s 60s punk パンク グランジ ノームコア 古着 等

お好きな方



#ヴィンテージ

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#アメリカ古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ archive/Gimmick

denim

/ギミックジャケット