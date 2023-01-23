『Dyson ヘアドライヤー/ ヘアスタイラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 54分に出品され03月05日 14時 54分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Dyson Airwrap™ styler now in red and nickel



未使用(ほぼ新品)

もう一台あるため使用しないので販売させていただきます。



【高性能ヘアドライヤー】

Dysonのヘアドライヤーは、革新的なデザインと技術を駆使しており、髪を素早く乾かすことができます。



【多彩なアタッチメント】

付属のアタッチメントは、スタイリングや仕上げに最適で、さまざまな髪質やスタイルに対応します。



【使いやすさ】

軽量で持ちやすく、操作も簡単。電源ボタンと温度調整ボタンがあり、直感的に使用できます。



- ブランド: dyson

- 色: 赤

- 製品タイプ: ヘアドライヤー ヘアスタイラー

- 付属品: アタッチメント多数

- 操作ボタン: 電源ボタン、温度調整ボタン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用