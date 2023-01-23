『Sasquatchfabrix LEATHER HELMET BAG 24AW【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 42分に出品され03月24日 19時 42分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sasquatchfabrix LEATHER HELMET BAG 24AW



定価37400円



牛革

カラーGREIGE



キメ細かい上品な牛革を使用したハンドルバッグです。

愛らしい丸みのあるシルエットが特徴です。

マチはなく中に物を入れて口を絞った際に出る独特なフォルムがポイント。

フロントにはメインポケットとは別のポケットもございます。



レザーバッグ

トラックジャケット

トラックパンツ

ジャージ

サスクワッチファブリックス

yohjiyamamoto

コムデギャルソン

needles

ニードルス

supreme

unused

masu

SUNSEA

シュプリーム

stussy

comoli

AURALEE

nike

エンダースキーマ

ennoy

スタイリスト私物

SOLOV 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サスクワァッチファブリックス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Sasquatchfabrix

LEATHER

HELMET

BAG

24AW