『‼️美品‼️セイコー プレザージュ 自動巻(手巻機能付き)SARY051 日本製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 44分に出品され04月22日 03時 44分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKOセイコー

オートマチック

自動巻(手巻機能付き)



日本製



SARY051

4R38-00S0



サイズ

ケース直径約42mm

腕周り約19cm



現在稼働してます。



状態

保管品です。

目立った傷や汚れ等は無いと思います。

中古品ですが程度は良い方だと思います。

画像でご確認頂き気になる点がございましたらお気軽にコメントして下さい。

【付属品】画像の箱

都内の質店より購入アルコールで拭き取り出品致します。

あくまでも中古品です。

1度は人の手に渡ったものであります。

画像に写らない擦れなどがあるかもしれません、何卒ご了承くださいませ。

あくまでも中古品ですので、ご理解ご納得の上でのご購入をお願い致します。

KMSTVVESQV192…10.10 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プレザージュ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ‼️美品‼️セイコー プレザージュ 自動巻(手巻機能付き)SARY051

日本製