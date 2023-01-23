『ESSENTIALS 1977 CREWNECK Wheat XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 15時 41分に出品され04月15日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フロントに入った「1977」の数字は創設者のらジェリーロレンゾが生まれた「1977年」が由来とされるデザイン。

襟はクルーネックで、バックの首元にはラバー加工のロゴが施されています。

コットン100％で着心地も良く、「ESSENTIALS」の歴史を感じることが出来るアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エフオージーエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ESSENTIALS

1977

CREWNECK

Wheat

XL