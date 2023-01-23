『brother ADS-2200 ドキュメントスキャナー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 46分に出品され03月30日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅にある書類や、書籍などをデータ化したくて購入しました。

両面スキャンニングできて、とても早いです。

スキャンニングの必要なものは全て完了したため、出品することにしました。

箱もあります。







【高性能ドキュメントスキャナー】

brotherのADS-2200は、迅速かつ高品質なスキャンを実現するドキュメントスキャナーです。複数のページを一度にスキャンできるため、業務効率を大幅に向上させます。



【使いやすいデザイン】

コンパクトなデザインで、デスク上でも場所を取らず、シンプルな操作ボタンで誰でも簡単に使用可能です。電源ケーブルが付属しており、すぐに使用を開始できます。



【多機能性】

さまざまなサイズのドキュメントに対応しており、名刺やA4サイズの書類など、幅広い用途に利用できます。



- ブランド: brother

- モデル: ADS-2200

- 色: ホワイト

- 付属品: 電源ケーブル

- 機能: ドキュメントスキャナー

- 操作ボタン: スキャンボタン、キャンセルボタン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>スキャナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブラザー