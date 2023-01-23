『【良品】セリーヌ ハンドバッグ レザー PVC トリオンフ ゴールド金具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 12時 28分に出品され04月26日 12時 28分に終了予定です。即決価格は10,600円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



CELINE セリーヌ

ハンドバッグ トートバッグ フラップ

マチあり 自立 通勤 通学 ビジネス

レザー PVC ベージュ×ブラウン系

マカダム トリオンフ

ゴールド金具 ロゴ刻印 ロゴ金具

ヴィンテージ ビンテージ vintage



○状態



底面レザーのスレ、縁スレ、PVC色落ち等ございます。

目立つ部位では無いかと思いますが、年代物につき完璧を求められる方はお控え下さいませ。



目立つような傷や汚れなく、

ヴィンテージ品の中では程度良好、

まだまだ末長くお使い頂けるコンディションです！



画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。



○サイズ:



タテ21cm

ヨコ25.5cm

マチ7.5cm

ハンドル高さ15cm



○購入場所



ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

買取時鑑定査定済の商品です。



○配送



簡易包装にて、

通常はご注文頂きましてから1〜2日以内に発送しております。

稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】セリーヌ ハンドバッグ レザー PVC

トリオンフ ゴールド金具