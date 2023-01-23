『【良品】セリーヌ ハンドバッグ レザー PVC トリオンフ ゴールド金具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 12時 28分に出品され04月26日 12時 28分に終了予定です。即決価格は10,600円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
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¥ 19227
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¥ 9282
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¥ 16560
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¥ 12350
BONAVENTURA ライリーショルダーバッグ
¥ 20700
落札価格10600円
316 入札履歴
終了
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