『Diptyque Eau Roseオードパルファン 75ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 03時 04分に出品され03月18日 03時 04分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

DiptyqueのEau Rose（オーローズ）は、ダマスクローズとセンティフォリアローズを基にした香水です。カモミールやシダー、スパイス、アプリコットの香りが調和し、優雅でフルーティーな香りを楽しむことができます。



【特徴】

このオードパルファンは、75mlのサイズで、持ち運びにも便利です。高品質な成分を使用しており、長時間持続する香りが特徴です。



【価格】

定価:¥25,700



- ブランド: Diptyque

- 商品名: Eau Rose（オーローズ）

- タイプ: オードパルファン

- サイズ: 75ml

- 価格: ¥25,700

- 内容: ダマスクローズとセンティフォリアローズが主体

- 香りの特徴: カモミール、シダー、スパイス、アプリコット



ご覧いただきありがとうございます。



種類···オードパルファム



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック