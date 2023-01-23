『【新品】ニューヨークヤンキース 黒 スウェット Lサイズ セットアップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 09時 21分に出品され03月27日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ニューヨークヤンキース

黒 スウェット

Lサイズ

セットアップ

タグ付き



新品未使用（タグ付）



使用機会がないため出品させていただきます。使用に関してはまったく問題なく、状態は悪くないと思いますが、気になる方はご質問ください(^ ^) 価格交渉に関しては、ご遠慮いただいております。よろしくおねがいします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】ニューヨークヤンキース

黒

スウェット

Lサイズ

セットアップ