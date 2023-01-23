『S 20AW MAGLIANO マリアーノ ADRIANO OVER SHIRT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 31分に出品され03月19日 21時 31分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※同時出品中のスラックスとセットアップで着用可能です。(シャツのシーズンと異なりますが、20AWと21AWに完全に同色のパンツの発売があったので間違いありません。)



MAGLIANO マリアーノ(20AWモデル)

オープンカラー



モデル名

ADRIANO OVER SHIRT

アドリアーノオーバーシャツ



カラー RUST BROWN ラストブラウン

※iPhone14で撮影しても実際の色味よりどうしても少し明るく写ってしまいますが、写真よりもう少し深みのあるブラウンで実物の方がいい色味です。

少し赤味が含まれているので、モカ(ココアブラウン)をイメージしてもらえると分かりやすいかもしれません。



サイズ S(オーバーサイズ)

肩幅 64.5センチ

身幅 66センチ

袖丈 57センチ

アームホール幅 34.5センチ

着丈 83センチ

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



素材 ヴァージンウール100%



国内定価 85000円程



状態 試着のみの未使用品

(元々後ろの裾だけ異様に長くバランスがかなり悪かったので、フロントの着丈はそのままで両サイドから後ろの裾にかけてリアルに着用しやすい長さに半周だけ着丈詰めしており、前後の長さがほぼ揃うくらいにバランスよく直してます。

記載の採寸を見てもらえれば分かるかと思いますが、カット後でも充分な長さです。)



国内正規取扱店購入の正規品



※肩パッドがない為、折り畳みでコンパクトに発送致しますのでご了承下さい。



SHADOW SUIT、モヘアカーディガン、ペイズリー柄のベロアセットアップなど、豊作のシーズンだったのでその中では比較的シンプルなデザインですが、アームホール太めのサイズ感や春夏に販売されていたブラウンよりも深い色味でかっこいいです。

スラックスだけでなく、ヴィンテージデニムとの相性も抜群です。



シャツ

ニット

カーディガン

ジャケット

ブルゾン

スウェット

パーカー

カットソー

Tシャツ

セットアップ

スーツ

パンツ

スラックス

デニム

オーバーサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: マリアーノ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ S

20AW

MAGLIANO

マリアーノ

ADRIANO

OVER

SHIRT