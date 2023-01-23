『美品 Max Mara マックスマーラ テディベアケープ ボア グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 06時 36分に出品され03月07日 06時 36分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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完全新品未使用になります。

海外アウトレット店購入です。



サイズ、状態等につきましては、写真、商品説明をご覧になりご納得してからご購入をよろしくお願いします。



光の加減で実物の色味と

多少の差が出てしまうこともありますのでご了承ください。



自宅保管品になりますので細かい事を気になさるような神経質な方

、少しでも不安な方はご購入をお控えください。



ご理解ご了承の上購入願います。がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

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