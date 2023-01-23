『【名作】カーハート ダックベスト キルティング 星タグ ブラウン XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 03時 09分に出品され04月26日 03時 09分に終了予定です。即決価格は11,232円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✴️商品詳細

■ブランド：Carhartt カーハート

■色：ブラウン



80’s星タグ・定番人気のブラウンカラー



カーハートの名作「ダックベスト」です。

ジャケット同様・12オンスのコットン「ダック地」を使用しています。

頑丈なトリプルステッチ縫製、3ポケット仕様とシンプルなデザインながらも

機能性の高さが伺えるディティールワーク、首元のリブ仕様・

裏地はキルティング仕様で保温性にも優れています。



メンズ、レディース問わず、ユニセックスで着用いただけるデザインになっています！



✴️サイズ

表記サイズ：

※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。



✴️状態

古着ですので、若干の使用感がございますが、状態は良いので、これからもたくさんご着用いただけると思います^ ^

詳しくは画像もご覧ください。



✴️発送について

✔️ご入金確認後1～2日営業日以内に発送致します。

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カラー···ブラウン

98 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【名作】カーハート

ダックベスト

キルティング

星タグ

ブラウン

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