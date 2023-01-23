『ウィムガゼット ニットカーディガン イエナドゥーズィエムクラス エンフォルド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 16時 04分に出品され03月21日 16時 04分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2023AW】



ジャケットライクに着回せる、表情豊かなニットカーディガン



定価35200円





■2種類の糸から作ったオリジナルツイードニットジャケット。

■イージーな着心地ながらもジャケット見えするデザインに仕上げた一着。

■柔らかい風合いを活かし、幅広いスタイルに馴染みやすい程よくゆとりのあるシルエットに。

■メタル釦を施す事でよりジャケットのような雰囲気を楽しめ、上品な印象をプラス。

■きれいめなスタイリングはもちろん、カジュアルなアイテムと合わせて着崩すのもおすすめ。





【COLOR】

オフホワイト：明るく華やかな印象をプラスするエクリュ。

グレー：ミックス感のある表情が魅力のグレイッシュカラー。

ブラック：クラシカルな雰囲気をプラスするシックなブラック。





【MATERIAL】

2種類のナイロンモール糸を使用して、ツイード調の編地を表現したニット素材。カラー···グレー



季節感···春,秋,冬

カラー···グレー



Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス LAppartement DEUXIEME CLASSE アパルトモン AP STUDIO エーピー ストゥディオ ENFOLD エンフォルド HYKE ハイク APC アーペーセー tomorrmwland トゥモローランド BACCA バッカ Drawer ドゥロワーDRESSTERIOR ドレステリア Acne Studios アクネ ストゥディオス

ガリャルダガランテ イエナ ラウンジドレス

ビームス ユナイテッドアローズ シップス



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウィムガゼット

ニットカーディガン

イエナドゥーズィエムクラス



エンフォルド