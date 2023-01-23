『正規新品 ノースフェイス グラナムコードパンツ NB82311 S ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 27分に出品され03月19日 02時 27分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 正規新品 ノースフェイス グラナムコードパンツ NB82311 S ネイビー 2024.11購入 定価16500



サイズ

ウエスト 78cm

ヒップ 25cm

わたり 34cm

股下 69cm

脇丈 95cm

裾口幅 17cm

公式引用





神経質なかた購入遠慮ください



●状態に関しましては主観での判断になります。あくまで自宅保管品になりますので、ご理解ある方のみ落札下さい。



●細かく検品しておりますが、見落としがある場合も御座います。神経質な方はご入札をお控え下さい。



●48時間以内にご連絡の取れる方のみ落札下さい。



●現物の色味通りの実現に努めておりますが、パソコン環境・撮影機材等により、現物とは多少色味がズレる場合・可能性があります。

こちらもご理解の上、ご入札下さい。



●定型郵便・定形外郵便等、基本発送は左記のものになります。

【未着・紛失・破損】等の事故トラブルが発生しましても一切の返金には応じず、

一切責任は負いかねますのでご了承下さいませ。

不安な方は、+料金でゆうぱっくに変更可能ですので、コメントくださいませ。



●みんな正規品 ブランドショップ購入



●ストア内ぜひ全部見てみてください



●靴の記載のサイズは参考程度と考えてください



●複数点購入頂ければ、割引もしやすいですので、この機会に検討されてみてください。

取り置き 専用 対応してません

著しい値下げ コメント スルー 削除します 場合によってブロックします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 正規新品

ノースフェイス

グラナムコードパンツ

NB82311

S

ネイビー