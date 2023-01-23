『Wallhack ガラスパッド SP-004 初音ミク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 21分に出品され03月31日 00時 21分に終了予定です。即決価格は11,745円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wallhack/SkyPAD ガラスパッド SP-004 Hatsune Miku 初音ミク ゲーミングマウスパッド

ブランド：ー



新品、未開封。即購入OK◎

完全新品未開封です。

届いたまんまの状態で発送致します。



商品仕様

表面 ケイ酸塩強化ガラス

ベース 60Aシリコン製全面ベース

本体サイズ 490 × 430 × 3.9 mm（D×W×H）

本体重量 約2.0 kg



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#SkyPAD

#ガラスパッド

#HatsuneMiku

#初音ミク

Wallhack/SkyPAD ガラスパッド SP-004 Hatsune Miku 初音ミク ゲーミングマウスパッド

ブランド：ー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用