『【HERZ ヘルツ】ラックスリュック R-143 特別仕様【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 17時 02分に出品され03月31日 17時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HERZのラックスリュックになります。ミネルバボックスで特注しており、価格は6万半ばだったと記憶しております。なお肩紐など強度が必要な部分は通常の革のラティーゴが使われいます。



背面に染みがありますが、年に2回位しか使っていないので、まだまだ使えると思います。



サイズ:28×35×12 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【HERZ

ヘルツ】ラックスリュック

R-143

特別仕様