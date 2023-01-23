『美品 MACKINTOSH PHILOSOPHY ダウンジャケット サイズ40【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 17時 38分に出品され03月29日 17時 38分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|マッキントッシュフィロソフィー
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¥ 10850
新品 メンズ チェスターコート 黒
¥ 9750
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落札価格12025円
2 入札履歴
終了
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