『美品 MACKINTOSH PHILOSOPHY ダウンジャケット サイズ40【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 17時 38分に出品され03月29日 17時 38分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド MACKINTOSH PHILOSOPHY



サイズ 40



カラー ネイビー



素材 ダウン90 フェザー10



美品 MACKINTOSH PHILOSOPHY マッキントッシュフィロソフィー ダウンジャケットになります。



保温性が高くシンプルなデザインでスタイルを選ばずお使い頂けると思います。



状態も良好で美品だと思いますが完璧を求めてる方はお控えください。



写真が全てになります。



気になる方はご質問お願い致します。



#MACKINTOSHPHILOSOPHY

#マッキントッシュフィロソフィー

#ダウンジャケット

#マッキントッシュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

MACKINTOSH

PHILOSOPHY



ダウンジャケット サイズ40