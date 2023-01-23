『美品 カワカワ kawa-kawa リュック レザー A4収納 ブラック 黒色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 03時 49分に出品され04月09日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

kawa-kawa カワカワ

リュック バックパック 鞄 カバン かばん

A4収納 ファスナー

レザー 革

黒色 ブラック 赤色 レッド

メンズ レディース



古着好き、ビンテージ好きにもおすすめのデザインです。



○サイズ

タテ 39cm

ヨコ 23〜34cm

マチ 14cm

ショルダー80 cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

使用感ある部分はありますが、外観で大きく目立つ汚れ等はなく、まだまだご着用いただけるお品となっております。



○カラー

画像参照



○付属品

カード、袋は撮影用になります。

付属はしません。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号

04-24-4-47 19634870MY1439847955 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カワカワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 カワカワ kawa-kawa



リュック レザー A4収納 ブラック 黒色