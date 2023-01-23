『LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトンキッズレザー スニーカー 30ベルクロ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 14時 03分に出品され04月05日 14時 03分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン キッズ レザー スニーカー 30 ベルクロ





キッズスニーカー

サイズ 30（約18.5〜19cm）

状態綺麗です◡̈⃝︎⋆︎*



【購入先】古物商許可証取得者のみが出入り通常使用による汚れ可能な国内古物市場

オークションにて購入

全て真贋鑑定済みの商品になります

当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズシューズ>>>スニーカー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 17cm以上 ブランド: ルイヴィトン