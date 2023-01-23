『LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトンキッズレザー スニーカー 30ベルクロ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 14時 03分に出品され04月05日 14時 03分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ベビー・キッズ>>>キッズシューズ>>>スニーカー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|17cm以上
|ブランド:
|ルイヴィトン
新作 mikiHOUSE Mizunoコラボ スニーカー
¥ 7800
新品 JORDAN 1 RETRO HIGH OG PS 18cm ブレッド
¥ 9360
新品タグ付 MIKI HOUSE ミキハウス 15cm
¥ 9360
⭐︎Jordan 13ネイビー/ホワイト キッズスニーカー10センチ⭐︎
¥ 8580
adidas アディダス キッズスニーカー バルクリーン2 14㎝ ホワイト
¥ 3900000
NEWBALANCE YV996 19.5cm
¥ 15000
Nike Dunk Hi Fragment Design 23㎝
¥ 9360
④【新品未使用】ドルチェ&ガッバーナ/ドルガバ/スニーカー /ソレント/キッズ
¥ 9750
コンバース converse ポケモン ピカチュウ スニーカー オールスター
¥ 3900000
スニーカー
¥ 10530
〈未使用〉NIKE AIR JORDAN 5 RETRO GS 23cm
¥ 8970
②【新品未使用】ドルチェ&ガッバーナ/ドルガバ/スニーカー /ソレント/キッズ
¥ 13000
Nike PS Air Jordan 1 Retro High OG19.5cm
¥ 9204
【新品】アディダス スタンスミス キッズ カーミット ベルクロ 21.0
¥ 9672
NIKE travis scott 17.5cm JORDAN1 LOW OG
¥ 12674
ヴェルサーチ スニーカー 19.0センチ
¥ 8970
バーバリー★スニーカー31
¥ 9204
Jordan 1 LOW x Travis Scott ベビーシューズ14㎝
¥ 10111
落札価格9126円
806 入札履歴
終了
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