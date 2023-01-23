『PORTER ポーター フラッシュ デイパック リュック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 24分に出品され04月01日 10時 24分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER正規販売店のオンラインショップより、34,100円で購入。

5,6回使用し、その後自宅保管していましたので綺麗な状態かと思います。

大きく目立つ傷や汚れはありません。

シンプルなデザインなので、男女関係なくお使いいただけるかと思います。

自宅で保管していたため、少しでも気になる方はご購入をお控えください。

発送方法をゆうゆうメルカリ便→らくらくメルカリ便に変更する場合もございます。





■品番

689-05944

■ブランド / シリーズ

PORTERFLASH

■カテゴリー

バックパック デイパック

■サイズ

W:275mm/H:450mm/D:135mm

■重量

520g

■容量

17ℓ

■素材

表：ナイロンオックス

（表面：テフロンファブリックプロテクター加工）

（裏面：ウレタンコーティング）

（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ポリエステルリップストップタフタ

（表面：シレー加工・撥水加工）

■カラー

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER ポーター フラッシュ デイパック リュック