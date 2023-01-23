『Aer Travel Pack 2 Black リュック バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 19時 53分に出品され03月29日 19時 53分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高耐久性】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、日常使いに最適です。



【快適な背負い心地】

メッシュパッド付きの背面デザインにより、通気性が良く、長時間の使用でも快適です。



【収納力】

外部ポケットがあり、必要なアイテムをすぐに取り出せる便利なデザインです。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ストラップタイプ: 調整可能なショルダーストラップ

- ポケット: 外部ポケットあり

- 背面デザイン: メッシュパッド付き

- ファスナー: ダブルファスナー



サイズ

Length: 55 cm

Width: 34 cm

Depth: 22 cm



重量

1,670g



容量

33.0 L



ご覧いただきありがとうございます。

中古品だと了承よろしくお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Aer

Travel

Pack

2

Black



リュック

バッグ