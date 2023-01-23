『10000円即決可！Apple AirPods ワイヤレスイヤホン 第一世代【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 49分に出品され03月25日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 少し厳しいですが！

この値段でよろしくお願いします！

即決可能です。

Air Podsです。美品です！

昨年購入しましたが使う機会がないので出品します。



メーカー : Apple(アップル)国内正規品



•製品名 : AirPods Pro 第1世代

ワイヤレス充電ケース、左右イヤフォン

イヤホンヘッドS.Lサイズ（未使用）



•機能 : ノイズキャンセリング



•状態 :【中古品】

左耳 問題なし

右耳 問題なし

充電ケース 問題なし

購入後24時間以内に出品できるように心掛けています。

早ければ当日には出品できます。





- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- 色: ホワイト

- 状態: 良好

- 付属品: 充電ケース



モデル名···AirPods



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第1世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル